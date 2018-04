Grote brand Wateringen onder controle

In Wateringen heeft een grote uitslaande brand gewoed in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Wateringveldseweg. De brandweer, die met veel materieel uit de omgeving was uitgerukt, heeft de brand inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer.

De brand woedt in een deel van de loods. Om een ander deel van de loods te sparen heeft de brandweer een ‘muur van water’ neergezet. „Daarachter brandt het nog. Dat laten we gecontroleerd uitbranden”, meldde de woordvoerder. De brandweer heeft omliggende panden leeggehaald en afgeschermd. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met nablussen.

Uit veiligheid en vanwege de rook zijn de N211 en de N222 richting Wateringen afgesloten. Ook de Wateringveldseweg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid.

Doordat er veel rookontwikkeling is, raadt de brandweer omwonenden aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.