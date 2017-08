Grote brand vlakbij Schiphol onder controle

In een loods van het aquariumbedrijf Aquaasan Corals aan de Schipholweg in Boesingeliedevlak, heeft dinsdagnacht een uitslaande brand gewoed. De loods ligt vlakbij de Polderbaan op Schiphol, het vliegverkeer had echter geen hinder van de rook. Rond 6.30 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De rook trok richting de A9 tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem Zuid, daarom moest het verkeer daar langzamer rijden. De ANWB meldde rond 07.00 uur dat er nog drie rijstroken dicht waren. De Schipholweg was ter plaatse in beide richtingen afgesloten.

De brandweer verwacht nog de hele dag nodig te hebben voor het nablussen.