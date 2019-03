Grote brand verwoest zwembad in Monster

Een zwembad in Monster is volledig uitgebrand. De brandweer kon het zwembad De Boetzelaer aan de Madeweg in de Zuid-Hollandse plaats niet meer redden en concentreerde zich op het afschermen van omliggende gebouwen. Rond 01.50 uur was het vuur onder controle, al zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met nablussen.

De brandweer kreeg rond 22.30 uur donderdagavond de eerste melding en rukte met veel materieel uit. De hulpdiensten konden echter niet voorkomen dat het gebouw rond 23.30 uur volledig in brand stond.

In het gebouw waren geen mensen aanwezig, meldde de brandweer. Er zal wel nog veel rook richting Poeldijk trekken. De brandweer adviseert de ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten.