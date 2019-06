Grote brand verwoest schuur in Badhoevedorp

In Badhoevedorp is een schuur aan de Sloterweg door brand verwoest, zegt de veiligheidsregio Kennemerland. Er was veel rookontwikkeling, die ook op Schiphol was te zien. Volgens een woordvoerder van Schiphol heeft het vliegverkeer geen hinder ondervonden van de rookwolken.

De brandweer heeft het vuur in de schuur gecontroleerd laten uitbranden. De omliggende panden bleven gespaard, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De eigenaar van de schuur zei tegenover de regionale zender NH Nieuws dat het pand net helemaal was gerenoveerd en vol stond met spullen.