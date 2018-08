Een grote brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de gymzaal van een schoolgebouw in Boxmeer in de as gelegd. De brand brak rond 23.00 uur uit in de zaal van de middelbare school aan de Doctor Peelenstraat in de Brabantse gemeente.

Meerdere brandweerkorpsen waren uitgerukt om de brand te bestrijden. De gemeente bekijkt of de kinderen van de nabijgelegen basisschool De Bonckert maandag naar school kunnen. Het gebouw liep rookschade op.