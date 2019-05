Een garage- en scooterbedrijf in Den Helder is door een grote brand verwoest. Bij het pand aan de Bedrijfsweg brak in de nacht van woensdag op donderdag brand uit.

De brandweer probeert te voorkomen dat ook het naastgelegen witgoedbedrijf in vlammen opgaat en waarschuwt omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het garagebedrijf was niemand aanwezig.