Grote brand verwoest deel kerk in Limmen

De Corneliuskerk in Limmen (N-H) is grotendeels verwoest door een brand. Van een groot deel van de kerk staan alleen de stenen muren nog. Aan de voorkant zijn de kerktoren en een pas gerestaureerd orgel behouden gebleven, evenals de pastorie. Waardoor de brand ontstond, is nog niet duidelijk.

De brandweer rukte met groot materieel uit voor de brand die woedde in het zogeheten schip van de kerk, het grote middengedeelte. Rond 21.00 uur was de brand onder controle. Een woordvoerder zegt dat het nablussen nog de hele nacht zal duren. Vanwege de rook adviseert de brandweer mensen in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden.

Er zijn geen slachtoffers. In een aangrenzend uitvaartcentrum lag een lichaam opgebaard. De kist met de overledene is naar een andere locatie gebracht.