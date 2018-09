Een grote brand heeft in het Limburgse Panningen een bedrijfsverzamelgebouw verwoest. Uit het pand kwamen grote vlammen en er kwam veel rook vrij. De omgeving is door de politie afgezet.

Het gebouw kan als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer. In de buurt stond ook een stikstoftank die koel is gehouden. In de rook is geen verhoogde concentratie van gevaarlijke stoffen gemeten.

Rond 06.15 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Het nablussen kan nog uren duren.