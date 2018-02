Een bedrijfspand aan de Nobelstraat in het Twentse Tubbergen is donderdagochtend grotendeels verwoest door een grote brand. In het pand zaten een autogarage, een natuursteenbedrijf en een bandenopslag, waarvan de laatste ongedeerd bleef.

Rond 05.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. De inwoners van twee woningen die uit voorzorg zijn ontruimd, kunnen naar huis terugkeren. De oorzaak van de brand is niet bekend.