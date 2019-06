Grote brand treft woningen in Amsterdam

Een wooncomplex in de Lutmastraat in Amsterdam-Zuid is getroffen door een grote brand. Het vuur brak rond 14.30 uur uit op het dak van het pand, vermoedelijk door werkzaamheden die daar op dat moment plaatsvonden. Volgens een woordvoerster van de brandweer is de brand inmiddels onder controle en raakte niemand gewond.

De brandweer is nog bezig met nablussen. Op een aantal plekken brandt het nog tussen het dak en de plafonds van woningen. Een huis van het complex dat in de steigers staat, is in elk geval beschadigd geraakt door het vuur. Naar verwachting hebben andere woningen onder meer waterschade opgelopen.

Zeven woningen en een bedrijfspand zijn ontruimd, zei de zegsvrouw.