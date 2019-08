De brandweer in Rotterdam is met groot materieel uitgerukt voor een brand op industrieterrein De Spaanse Polder. Aan Industrieweg woedt brand bij een papierhandel. Volgens de brandweer is de brand volledig uitslaand. De rook is in de verre omgeving te zien, en de brandweer heeft fors opgeschaald. Er zijn twee extra pelotons van vier blusvoertuigen extra opgeroepen.