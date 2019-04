Grote brand op heide bij Hilversum

Op de Laapersheide bij Hilversum woedt een „zeer grote natuurbrand” , zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Er is veel rookontwikkeling, waardoor het treinverkeer tussen Hilversum en Utrecht korte tijd helemaal gestremd was. Uit voorzorg was de elektriciteit van het spoor af gehaald, aldus de zegsman. Rond het spoor woedt nu geen brand meer. Het treinverkeer komt volgens hem weer langzaam op gang.

Elders staat de heide nog wel in brand. Ook het treinverkeer tussen Hilversum en Amersfoort ondervindt hinder, zei een woordvoerder van de NS.