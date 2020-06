Grote brand met veel rook in Helmond geblust

In Helmond heeft een grote brand gewoed in een voedselbedrijf aan de Vossenbeemd. Door de brand kwam veel zwarte rook vrij. Die trok over de stad. Omwonenden werd met een NL-Alert gevraagd uit de rook te blijven.

Op beelden was te zien dat de vlammen hoog boven het pand uitkwamen. De brand veroorzaakte een grote rookpluim. De brandweer was met veel materieel ter plaatse. Er werden onder meer acht blusvoertuigen, drie hoogwerkers en diverse voertuigen voor watertransport ingezet.

De brandweer meldde rond 22.00 uur dat de brand onder controle is. Het nablussen zal nog enkele uren duren.

De loods die in brand stond is van Huijbregts Foodgroep. Er zijn geen gewonden.