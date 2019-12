In Nijkerk heeft een grote brand een vlaaienwinkel aan de Oosterstraat verwoest. In de winkel was asbest aanwezig, maar dat kwam niet vrij omdat de brand binnen het pand bleef. De brandweer spreekt van een geluk bij een ongeluk.

De bewoners van de bovengelegen woning konden op tijd hun huis uit komen. Ze kunnen er voorlopig niet terug.

Over de oorzaak is nog niets bekend, alleen dat de brand niet is ontstaan door vuurwerk. De winkel was geen bakkerij, benadrukt de brandweer.