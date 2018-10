Grote brand legt autobedrijf Veldhoven in as

Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veldhoven heeft zondagochtend een grote brand gewoed. Daarbij zijn een autobedrijf en een naastgelegen pand aan De Run in de as gelegd.

Het vuur bedreigde ook een derde pand en woningen in de buurt werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een kerk. Niemand raakte gewond. Wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen, is nog onbekend.

De brandweer was met veel materieel aanwezig om de brand, die rond 05.00 uur uitbrak, te blussen. Omstreeks 07.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat naar verwachting nog de hele ochtend duren.