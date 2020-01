Grote brand in woningen in Middelharnis

In meerdere woningen aan de Voorstraat in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de brand niet onder controle is en het risico bestaat dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Vier tot vijf mensen zijn volgens hem geëvacueerd.

Hoeveel huizen exact in brand staan, is onbekend. „Het gaat om historische panden uit 1600 of 1700. De situatie ter plekke is erg onoverzichtelijk.” Zover als bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.