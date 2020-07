In een woning aan de Oostdijk in het Noord-Hollandse Zuidoostbeemster is donderdag een grote uitslaande brand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De eerste melding van de brand kwam iets na 13.00 uur binnen. Kort daarna werd opgeschaald naar een zeer grote brand.