In Nijkerk woedt een grote brand in een vlaaienwinkel aan de Oosterstraat. Volgens de brandweer is het vuur moeilijk te bestrijden en zijn er vier tankautospuiten en een hoogwerker bij. Er is een sterk vermoeden van asbest in het pand. Maar zolang de brand binnen het gebouw blijft, zijn de risico’s beperkt, laat de brandweer weten via Twitter.

Over de oorzaak is nog niets bekend.