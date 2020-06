In Barneveld woedt een grote brand in meerdere veeschuren aan de Donkervoorterweg. De brand ontstond rond 03.15 uur, en bij aankomst van de brandweer stonden meerdere schuren volledig in brand.

De brandweer heeft groots opgeschaald om voldoende eenheden ter plaatse te krijgen. Het is onbekend of er nog dieren in de schuur zitten. Het zou gaan om kippen en mogelijk ook varkens.