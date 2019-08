In een varkensstal in Streefkerk (Zuid-Holland) woedt donderdagmiddag brand. Het gaat volgens de brandweer om een grote varkensstal. Hulpdiensten zijn ingezet om de dieren te redden.

Er is erg veel rook die in de wijde omgeving is te zien. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Het agrarische bedrijf staat aan de Middenpolderweg.