In het Brabantse Lierop woedt een zeer grote brand in een varkensstal aan de Lungendonk. De brandweer sluit niet uit dat er nog varkens in de schuur zitten.

De eerste melding van de brand werd rond middernacht gedaan. De brandweer was niet veel later aanwezig om te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt.