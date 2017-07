Grote brand in twee woningen Naarden

Bij twee huizen aan Naardermeer in Naarden woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand. De brandweer is iets na 03.00 uur met groot materieel uitgerukt omdat er brand was uitgebroken in een woning met een rieten dak, vermoedelijk door blikseminslag. Een tweede woning staat ook in brand.

Daarbij heeft de brandweer één bewoner die nog op de bovenverdieping verbleef in veiligheid kunnen brengen. Alle bewoners zijn zover bekend uit de woningen en enkelen worden volgens de brandweer nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer laat een van de twee woningen gecontroleerd uitbranden en beschouwt de andere woning ook als verloren.