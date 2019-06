In Badhoevedorp woedt een grote brand in een schuur aan de Sloterweg, zegt de veiligheidsregio Kennemerland. Er is veel rook, die ook op Schiphol is te zien. Volgens een woordvoerder van Schiphol zou het vliegverkeer geen hinder ondervinden van de rookwolken.

De brandweer laat het vuur in de schuur gecontroleerd uitbranden. De omliggende panden zijn gespaard, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.