Op een industrieterrein aan de Oslokade in Kampen woedt dinsdagmiddag een hevige brand in een schroothoop. Rook is tot in de verre omgeving te zien.

De Veiligheidsregio IJsselland adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Het blussen zal volgens de veiligheidsregio meerdere uren in beslag nemen.