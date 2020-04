Grote brand in rietpercelen natuurgebied De Weerribben

In rietpercelen bij het Overijsselse dorp Ossenzijl is dinsdagmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. De brand middenin natuurgebied De Weerribben is zo moeilijk bereikbaar dat extra manschappen van de brandweer met bootjes naar het brandende riet worden gebracht, aldus de veiligheidsregio IJsselland.

De Weerribben is een plassengebied op de grens van Overijssel en Friesland. Het natuurgebied wordt veel gebruikt door riettelers.

De brandweer stuurt vanwege de droogte en de harde wind behalve extra manschappen ook veel materieel naar de brand. Bewoners van een boerderij in de omgeving moeten hun rietgedekte dak nathouden.