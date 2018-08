Grote brand in restaurant in Egmond aan Zee

Een restaurant in het centrum van de badplaats Egmond aan Zee staat in brand. De brandweer beschouwt het pand als verloren en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar belendende panden. De brandweer heeft de hulp in geroepen van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) om zo extra bluswater uit zee aan te voeren. De rookontwikkeling is fors. De omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden.

Bij de brand raakte enkele medewerkers lichtgewond. Zij zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.