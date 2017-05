Bij een recyclingbedrijf aan de Setheweg in Meppel is maandagochtend een grote brand uitgebroken. Er zijn diverse brandweerwagens opgeroepen om het vuur te bestrijden.

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is er nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Ook de politie is met meerdere eenheden bij de brand aanwezig.