Grote brand in pand met asbest in dak

In het Gelderse Beneden-Leeuwen woedt een grote brand in een kringloopwinkel. In het dak van het volgens de brandweer grote pand zit asbest. De brandweer verricht metingen om erachter te komen of het schadelijke spul vrijkomt. Vanwege de brand is de provinciale Van Heemstraweg, een belangrijke verkeersader, ter hoogte van Beneden-Leeuwen afgesloten.

De winkel zit aan de rand van het dorp, op een industrieterrein. Bij de brand komt veel rook vrij. Die trekt vooral over dat terrein en niet over het dorp, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het advies ramen en deuren te sluiten geldt echter zowel voor het industrieterrein als voor het dorp.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend.