In de binnenstad van Roermond is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. De brand woedt in een pand aan het Wilhelminaplein. Volgens de brandweer is het nog onduidelijk of er mensen in de bovenwoning aanwezig zijn.

De brand veroorzaakt veel rook. Omwonenden wordt geadviseerd uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten. Op de begane grond zat naar verluidt een zonnestudio.