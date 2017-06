In Zwolle is vrijdagavond brand uitgebroken in een oud schoolgebouw aan de Grote Baan. De brand woedt in aparte units van het gebouw die als extra lokalen dienden. Volgens de brandweer was niemand in het pand aanwezig.

Het vuur is inmiddels onder controle, laat een woordvoerster weten, maar het sein brand meester is nog niet gegeven. De rook trekt richting het centrum van de stad. Brandweer adviseert ramen een deuren dicht te houden.