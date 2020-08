Grote brand in opslagloodsen in Weert

Twee opslagloodsen in Weert zijn dinsdagavond getroffen door een grote brand. Een van de loodsen is verloren gegaan, maar waarschijnlijk is ook de andere niet te redden, zei een woordvoerder van de brandweer. De zwarte rookwolken zijn in de verre omtrek te zien. Mensen moeten deuren en ramen gesloten houden.

In de loodsen stonden onder meer pallets, evenals kunststof kozijnen en rolluiken. De brandweer heeft extra waterwagens opgeroepen en zet in op het redden van een naburig woonhuis.

De brand in de loodsen aan de Rietstraat brak rond 18.50 uur door nog onbekende oorzaak uit. Ook een voor de loodsen geparkeerde vrachtwagen vatte vlam. Voor zover bekend raakte niemand gewond.