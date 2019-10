In een loods met motoronderdelen en skikleding in het Gelderse Hedel is maandagochtend een zeer grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brandweer probeert met groot materieel het vuur te blussen.

De brand gaat gepaard met veel rook, die in de richting van Zaltbommel trekt. Meetploegen van de brandweer kijken of er ook schadelijke stoffen vrijkomen. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.