Grote brand in meubelfabriek Culemborg

Een grote brand in een meubelfabriek in het Gelderse Culemborg heeft maandag grote schade veroorzaakt. Korpsen uit de hele regio waren betrokken bij de bestrijding van de brand aan de Gutenbergweg.

De brand brak na het middaguur uit en veroorzaakte veel overlast van rook, zichtbaar tot in de verre omtrek. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is niemand gewond geraakt en zijn er door meetploegen geen te hoge concentraties van schadelijke stoffen gemeten. De brand is inmiddels onder controle, aldus de veiligheidsregio.