Grote brand in meerdere panden Alkmaar

In Alkmaar is een grote brand uitgebroken in een loods aan de Madame Curiestraat. De brand sloeg over naar omliggende gebouwen op het industrieterrein. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Volgens een woordvoerster van de brandweer is het nog onduidelijk wat er precies in de panden staat opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij en meerdere knallen zijn te horen.

Omwonenden die last van de rook hebben wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.