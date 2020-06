Grote brand in loods Wouwse Plantage

Een grote loods in Wouwse Plantage (Noord-Brabant) is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaar beschadigd geraakt door een grote brand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant lagen er in het pand van ongeveer honderd bij twintig meter aan de Mariabaan waarschijnlijk landbouwmaterialen opgeslagen. Niemand raakte gewond.

De eerste melding van de brand werd rond 02.00 uur gedaan. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar een naastgelegen varkensstal. De brand lijkt onder controle, de brandweer verwacht de komende uren nog bezig te zijn met blussen, aldus de Veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.