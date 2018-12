Bij een truckcentrum in Nijmegen woedt een grote brand. Het gaat om een loods aan de Rouwenboschweg, ten westen van het Maas-Waalkanaal, met daarin trailers.

Volgens de brandweer komt bij de brand veel rook vrij die naar het noorden over Weurt trekt. In de omgeving wordt gemeten of er verhoogde concentraties van schadelijke stoffen vrijkomen.