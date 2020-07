Grote brand in loods in Steenbergen

In een loods op bedrijventerrein Reinierpolder in het Brabantse Steenbergen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand onder controle en gaat het nablussen nog enige tijd duren. Er is veel rook vrijgekomen, maar die trekt niet over bewoond gebied, aldus de brandweer.

De eerste melding kwam rond 00.30 uur binnen. De brandweer rukte met veel voertuigen uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Ongeveer een uur later werd het sein brand meester gegeven.

Op de begane grond van de enorme loods staan volgens de woordvoerder landbouwvoertuigen en is een werkplaats gevestigd. Op de eerste verdieping liggen autobanden.