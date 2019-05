In een loods met autobanden aan de Hoekeindseweg in Bleiswijk was maandag aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken. Drie mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden te veel rook ingeademd, meldt de veiligheidsregio. Tegen 20.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen autobedrijf waardoor meerdere voertuigen beschadigd raakten.