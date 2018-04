Grote brand in loods Bergentheim

In een loods in het Overijsselse Bergentheim heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een tweetal woningen in de omgeving is ontruimd. Niemand raakte gewond.

Het pand aan de Kanaalweg-West grenst aan een tankstation. Vanwege de dreiging dat de brand over zou slaan, rukte de brandweer met groot materieel uit. De benzinepomp bleef behouden, maar de bijbehorende shop heeft wel brandschade opgelopen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer werd de loods voor meerdere doeleinden gebruikt, waaronder als opslag van een aantal oude auto’s. Het duurt nog enkele uren voordat de brand helemaal is geblust. Een kraan komt ter plaatse om daarbij te helpen.