In het dorp Lijnden nabij Schiphol heeft een grote brand gewoed in drie loodsen aan de Raasdorperweg. De brand ontstond rond 5.00 uur, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brand zorgt voor grote rookwolken. Het verkeer op de A5 heeft er geen last, aldus de VerkeersInformatieDienst.

De brandweer heeft uitbreiding naar naastgelegen panden kunnen voorkomen. In de loodsen zijn meerdere bedrijven gevestigd.

De brand is nagenoeg brand meester, stelt de brandweer.