In een oude kippenstal in het Limburgse Well is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. Er komt veel rook vrij. Volgens een woordvoerster van de brandweer zaten er geen kippen in de stal.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat op twee andere stallen en een woonhuis.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat wordt nu onderzocht. Ook heeft het vliegverkeer bij het Duitse Weeze mogelijk last van de brand. Het vliegveld daar ligt vlakbij Well.