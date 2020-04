In een leegstaande fabriek in de Ampèrestraat in Hilversum is een grote brand uitgebroken. De zwarte rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. Er zijn geen gewonden, zei een woordvoerder van de brandweer.

Volgens hem woedt de brand op de 2e etage en werd het pand gerenoveerd.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.