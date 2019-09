Een leegstaand schoolgebouw aan de Merwedelaan in Terneuzen staat in brand. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar de kwalificatie ‘zeer grote brand’. Er zijn geen gewonden. Vier blusvoertuigen zijn maandagmiddag opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het brandende gebouw staat midden in een woonwijk.

Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand, laat een woordvoerder van Zeeland Veilig weten.