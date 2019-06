Grote brand in kringloopwinkel Berkel en Rodenrijs

Bij een kringloopwinkel in Berkel en Rodenrijs woedt een zeer grote brand. Brandweereenheden zijn maandagmiddag massaal uitgerukt naar de Veilingweg en de Oudelandselaan om het vuur te bestrijden. Dikke, zwarte rookwolken zijn tot ver in de omtrek te zien.

In verband met de brand en de daarmee gepaard gaande rookontwikkeling is RandstadRail stilgelegd, meldt vervoersbedrijf RET. Op last van de brandweer rijden er geen metro’s tussen station Meijersplein in Rotterdam en Pijnacker-Zuid

De gezamenlijke hulpdiensten raden omwonenden aan ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Het vuur is volgens rijnmondveilig.nl ontstaan bij kringloopwinkel Rataplan.