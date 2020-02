In Bentelo (Overijssel) staat een kippenschuur in brand. De brandweer spreekt van een grote brand en is uitgerukt met minstens vier blusvoertuigen en diverse tankwagens. Hoeveel kippen zich in de schuur bevinden, is onbekend.

De stal staat aan de Bentelerhaarweg. De veeschuur is ongeveer 100 meter lang en 25 meter breed.

Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten.