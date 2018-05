Grote brand in kerk in Limmen

In de Corneliuskerk in het Noord-Hollandse Limmen woedt donderdag een grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Omdat er veel rook vrijkomt adviseert de brandweer mensen in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden.

De brand woedt in het zogeheten schip van de kerk, het grote middengedeelte. Het is een uitslaande brand. De brandweer zet in op het behouden van de pastorie en de kerktoren.

Volgens een woordvoerder zijn er geen slachtoffers en wordt de rook inmiddels minder. In een aangrenzend uitvaartcentrum lag een lichaam opgebaard. De kist met de overledene is naar een andere locatie gebracht.