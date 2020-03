Grote brand in hotel in Santpoort-Noord onder controle

Een Bastion-hotel in het Noord-Hollandse Santpoort-Noord is zaterdagochtend ontruimd vanwege een grote brand in het gebouw. Een deel van het platte dak dat rond het hotel loopt stond in brand en veroorzaakte veel rook.

De brand brak rond 05.00 uur uit en was zo’n twee uur later onder controle. De brandweer evacueerde een tiental hotelgasten. Ze zijn ondergebracht in een hotel in de buurt. Niemand raakte gewond.

De provinciale weg N208 pal naast het hotel was enige tijd dicht vanwege de rook, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De straat waar het hotel aan staat, de Vlietweg, is nog enkele uren afgesloten. De brandweer onderzoekt hoe de brand is ontstaan.