Grote brand in hotel in Santpoort-Noord

Een Bastion-hotel in het Noord-Hollandse Santpoort-Noord wordt zaterdagochtend ontruimd vanwege een grote brand in het gebouw. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staat een deel van het platte dak dat rond het hotel loopt in brand en is er veel rookontwikkeling.

Enkele tientallen gasten zijn geëvacueerd en de brandweer gaat alle kamers na. Er zijn tot dusver geen gewonden.

De brandweer verwacht de komende uren nog bezig te zijn met de brand, zegt de veiligheidsregio. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk. De provinciale weg N208 die pal naast het hotel ligt, is afgezet.