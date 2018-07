Grote brand in heidegebied bij Limburgse Well

In natuurgebied Reindersmeer bij het Limburgse Well is een grote brand uitgebroken. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen in het heidegebied. De brand woedt in een gebied van zo’n 150 hectare, meldt de Veiligheidsregio Limburg.

De politie heeft een groot deel van het gebied rondom het Reindersmeer in Nationaal park De Maasduinen afgezet. Dat geeft de brandweer alle ruimte om te blussen. Die is met zeventien voertuigen aanwezig. Een woordvoerster van de brandweer verwacht dat de brand binnen drie kwartier onder controle kan zijn. Dat betekent dat het vuur zich niet verder verspreidt.

Een politiehelikopter is ingezet om de brandhaarden in kaart te brengen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.