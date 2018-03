Grote brand in hal met tenten in Zwaag

In een bedrijfspand waarin tenten staan in het Noord-Hollandse Zwaag woedt vrijdagavond een grote uitslaande brand. Bij de brand is zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Een gebied is afgezet en onderzoek moet uitwijzen hoever de asbest zich heeft verspreid, hoeveel deeltjes zijn vrijgekomen en hoe ermee om moet worden gegaan.

Bij de brand komt flink wat rook vrij. Naar verwachting duurt de rookoverlast nog wel een tijdje. De hulpdiensten waarschuwen met een NLAlert mensen op hun mobiele telefoon om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Ook wordt mensen afgeraden om naar de brand te komen kijken.

Het vuur brak iets voor 19.00 uur uit bij het bedrijf Karsten Tenten aan de Factorij. Ontruimingen zijn volgens een woordvoerder van de brandweer niet nodig, aangezien de brand woedt in een industriegebied. Het brandende pand bestaat uit drie delen, die allemaal in brand staan.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer heeft het sein brand meester, wat betekent dat de brand onder controle is, nog niet gegeven. Als het vuur eenmaal onder controle is, kan het nablussen nog wel tot zaterdag doorgaan, aldus de woordvoerder.